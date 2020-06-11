النجم الساحلي: لو هناك تفاوض مع كارتيرون لن نعلن إلا حال وجود إعلان رسمي

قال قيس عاشور المتحدث الرسمي بالنجم الساحلي إنه لو هناك تفاوض مع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك فلن يعلن عن ذلك إلا بشكل رسمي.

وقال المتحدث الرسمي للنجم الساحلي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس: "لو هناك تفاوض مع لاعب أو مدرب لن نعلن ذلك سوى بشكل رسمي".

وأكمل "نحن تابعنا تقدم رئيس الزمالك بعقد جيد لكارتيرون لتجديد تعاقده".

وأتم "ليس عيبا أن تفاوض أي مدرب وكما قلت لن نعلن أي شيء لو هناك تفاوض سوى بشكل رسمي".

يذكر أن مرتضى منصور أعلن في وقت سابق أن تجديد تعاقد كارتيرون مع الزمالك سيكون خلال أيام.

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