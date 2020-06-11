المنياوي لـ في الجول: حصلت على كافة مستحقاتي من الإسماعيلي وعلاقتي بهم رائعة

قال صبرى المنياوي مدير الكرة السابق للإسماعيلي، أنه رغم إقالته من عمله إلا أنه تربطه علاقات طيبة مع كل من في النادي.

وقال المنياوي في تصريحات لـFilGoal.com: "السبب بسيط وهو أنني أحد أبناء النادي وأدين له بالكثير من الفضل".

وأضاف "سأظل مستعدا للعمل في النادي في أي وقت، ليس لشيء سوى حبا للنادي وجماهيره".

وواصل "حصلت على كافة المستحقات المتأخرة من الإسماعيلي بالفعل، وهو أمر رائع منهم".

المنياوي أوضح "النادي صرف أيضا للاعبين مستحقاتهم والتزاماتهم".

وأتم "خالص أمنياتي لنادي الإسماعيلي بالتوفيق في الفترة المقبلة وأن يحقق الانطلاق التي يستحقها".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

video:1

اقرأ أيضا

الخطيب يشارك في اجتماع بحث كيفية استكمال دوري الأبطال

الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

الزمالك يقدم شكوى للجنة الإعلام ضد قناة الأهلي

3 بلاغات جديدة من الخطيب للنائب العام ضد مرتضى

خلف خطوط العدو – تولي كيرني

بيكلز.. الكلب الذي أنقذ كأس العالم من الضياع الأبدي