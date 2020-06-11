لاعب شالكه: ترامب عنصري.. وليس الرجل المناسب لمنصب الرئيس

وصف الأمريكي ويستون ماكيني لاعب شالكه الألماني دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكي بـ "العنصري".

وستون ماكيني النادي : شالكه شالكه

وقال ماكيني لصحيفة "بيلد" الألمانية: "يمكن وصف ترامب بالعنصري، ولا اعتقد الرجل المناسب لمنصب الرئيس".

وتابع "لا أعتقد أنه يفهم مسؤوليته تجاه البلد بأكمله. أعتقد أنه جاهل. أنا لا أؤيده. لا أعتقد أنه رجل في كلمته".

وأوضح "في الأساس، من المهم أن نكون نحن الرياضيين ملتزمون أيضا بمكافحة العنصرية، لأننا نتعرض لها".

وأتم "هذا هو السبب أن الأمر يعود لنا جميعا".

ماكيني ظهر بقميص شالكه منذ أسبوعين مرتديا شارة كُتب عليها "العدالة لأجل جورج فلويد"، وانضم له ماركوس تورام وجادون سانشو وأشرف حكيمي.

لاعب الوسط البالغ 21 عاما شارك الموسم الجاري في 28 مباراة سجل 2 صنع هدفا في جميع المسابقات.

وعلى المستوى الدولي لعب 19 مباراة بقميص الولايات المتحدة منذ ارتداء قميص المنتخب في 2017.

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