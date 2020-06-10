وزير الرياضة: أغسطس الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي.. وقرار حاسم الأسبوع المقبل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 23:31

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - أشرف صبحي

قال أشرف صبحي وزير الرياضة إن شهر أغسطس هو الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي في مصر بكل الألعاب ولم يكن حديثه مقتصر على كرة القدم فقط.

وتحدث وزير الرياضة لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "تدريبات الفرق الرياضية لن تعود قبل بداية الشهر المقبل. في الفترة من 15 يونيو وحتى نهاية الشهر سيتم تعقيم الصالات الرياضية مع بدء عودة الموظفين والإدارات".

وواصل "الأندية تعود للتدريبات بداية من شهر يوليو المقبل وتحتاج لشهر للإعداد لاستئناف النشاط مرة أخرى".

أخبار متعلقة
بالفيديو - تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا على ليستر وديا عبد الحفيظ يوضح لـ في الجول سبب سفر فايلر والوضع في حالة عودة النشاط عبد الحفيظ لـ في الجول: متضامنون مع الغندور ونتمنى الشفاء العاجل لابنته

وأردف أشرف صبحي "لذا شهر أغسطس هو الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي في مصر".

قبل أن يستدرك "الدولة متحمسة لإعادة النشاط الرياضي والموقف النهائي يتحدد بداية الأسبوع المقبل وبالتحديد السبت أو الأحد".

وعن هل تكلفة عودة الدوري ستتكلف 90 مليون جنيه قال: "ستكون أقل من ذلك".

اقرأ أيضا

الخطيب يشارك في اجتماع بحث كيفية استكمال دوري الأبطال

الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

الزمالك يقدم شكوى للجنة الإعلام ضد قناة الأهلي

3 بلاغات جديدة من الخطيب للنائب العام ضد مرتضى

خلف خطوط العدو – تولي كيرني

بيكلز.. الكلب الذي أنقذ كأس العالم من الضياع الأبدي

أشرف صبحي وزير الرياضة كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة: أغسطس الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي.. وقرار حاسم الأسبوع المقبل 14 دقيقة | الدوري المصري
بعد 102 دقيقة وبحضور أكثر من 20 ألفا.. بارتيزان يؤكد تفوقه في الدربي ويتأهل لنهائي كأس صربيا 22 دقيقة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: مدبولي ودونجا لم يستأذنا لخوض مباراة خماسي 44 دقيقة | الدوري المصري
من يقدر على بايرن؟ قتل أحلام فرانفكورت وتأهل لنهائي كأس ألمانيا ساعة | أوروبا
بالفيديو - تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا على ليستر وديا ساعة | المحترفون
إصابة لاعب يوفنتوس السابق بغيبوبة ساعة | أوروبا
مباراة "أزمة النازية" انتهت بعد 178 يوما.. وصاروخية أدفينكولا تقدم ركلة البداية لعودة الكرة الإسبانية 2 ساعة | أوروبا
وفاة الصحفي محمد صيام رئيس تحرير برنامج "يا مساء الأنوار" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 2 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 3 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 4 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون
قد ينال إعجابك