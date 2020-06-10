وزير الرياضة: أغسطس الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي.. وقرار حاسم الأسبوع المقبل

قال أشرف صبحي وزير الرياضة إن شهر أغسطس هو الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي في مصر بكل الألعاب ولم يكن حديثه مقتصر على كرة القدم فقط.

وتحدث وزير الرياضة لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "تدريبات الفرق الرياضية لن تعود قبل بداية الشهر المقبل. في الفترة من 15 يونيو وحتى نهاية الشهر سيتم تعقيم الصالات الرياضية مع بدء عودة الموظفين والإدارات".

وواصل "الأندية تعود للتدريبات بداية من شهر يوليو المقبل وتحتاج لشهر للإعداد لاستئناف النشاط مرة أخرى".

وأردف أشرف صبحي "لذا شهر أغسطس هو الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضي في مصر".

قبل أن يستدرك "الدولة متحمسة لإعادة النشاط الرياضي والموقف النهائي يتحدد بداية الأسبوع المقبل وبالتحديد السبت أو الأحد".

وعن هل تكلفة عودة الدوري ستتكلف 90 مليون جنيه قال: "ستكون أقل من ذلك".

اقرأ أيضا

الخطيب يشارك في اجتماع بحث كيفية استكمال دوري الأبطال

الغندور يعلن إصابة ابنته بفيروس كورونا

الزمالك يقدم شكوى للجنة الإعلام ضد قناة الأهلي

3 بلاغات جديدة من الخطيب للنائب العام ضد مرتضى

خلف خطوط العدو – تولي كيرني

بيكلز.. الكلب الذي أنقذ كأس العالم من الضياع الأبدي