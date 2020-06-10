بعد 102 دقيقة وبحضور أكثر من 20 ألفا.. بارتيزان يؤكد تفوقه في الدربي ويتأهل لنهائي كأس صربيا

تأهل بارتيزان بلجراد إلى نهائي كأس صريبا على حساب غريمه التقليدي ريد ستار بلجراد أو النجم الأحمر بالفوز 1-0 في مواجهة المربع الذهبي.

ولم يؤثر فيروس كورونا على الحضور الجماهيري، إذ احتشد ما يزيد عن 20 ألفا في مدرجات ملعب "ستاديون بارتيزانا".

وأصيب أكثر من 12 ألفا بـ فيروس كورونا في صريبا وتقام المباريات في ظل حضور جماهيري.

وكان من المفترض أن يحضر الصربي نوفاك دوجوكوفيتش نجم التنس المباراة رفقة بعض من اصدقائه لكنه لم يتواجد في المدرجات.

المباراة استمرت لأكثر من 102 دقيقة بعدما مدد نوفاك سيموفيتش حكم المباراة اللقاء عقب مشادة قوية بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 90.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق بيبراس ناتشو في الدقيقة 58 بعد مجهود رائع من النيجيري عمر صديق لاعب روما السابق.

ولم تُجد محاولات جماهير الضيوف والألعاب النارية، في إشعال حماس لاعبيهم ليخسروا المباراة.

خسار ريد ستار هي الثالثة في آخر 4 مواجهات بالدربي، كما لم يسجل لاعبيه أهدافا في المباريات الأربعة الأخيرة بالدربي بمسابقتي الدوري والكأس.

كما أنهت الخسارة فرصة جمع الفريق الثنائية المحلية لأول مرة منذ 13 عاما، عقب أسبوعين من تتويج النجم الأحمر بلقب الدوري الصربي للمرة الـ 31 في تاريخه.

المباراة أقيمت تحت قيادة فنية تاريخية، إذ يدرب ديان ستانكوفيتش النجم الأحمر -لاعب إنتر الإيطالي السابق- فيما يدرب سافو ميلوشيفيتش الهداف التاريخي لصربيا بارتيزان ويواصل فرض هيمنته المحلية.

المدربان يحتلان المركز الثاني والثالث في الأكثر مشاركة بقميص صربيا، ولعبا بكافة المسميات للمنتخب بدءا من يوغوسلافيا مرورا بصربيا والجبل الأسود وأخيرا صربيا.

ومنذ تعيين ستانكوفيتش خسر مباراتين وتعادل في واحدة أمام مهاجم صربيا الأسبق دون أن يسجل لاعبيه أهدافا في الدربي.

Поздрав Милошевића и Станковића пре почетка дербија. ⚫⚪🤝🔴⚪#KupSrbije | #FSS pic.twitter.com/wktDwo7jnV — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) June 10, 2020

بارتيزان سيلتقي مع فويفودينا في المباراة النهائية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ويأمل في رفع اللقب الثامن في تاريخه ومواصلة الحفاظ على رقمه القياسي.





















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