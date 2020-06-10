بالفيديو - تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا على ليستر وديا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 22:32

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

سجل محمود حسن "تريزيجيه" المحترف المصري في صفوف أستون فيلا الإنجليزي هدفا في شباك ليستر سيتي خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وتواصل جميع فرق الدوري الإنجليزي الاستعداد لعودة المسابقة مرة أخرى يوم 17 يونيو الجاري.

ولعب أستون فيلا ضد ليستر سيتي مباراتين في الوقت ذاته واحدة بملعب أستون فيلا والثانية في ليستر لتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

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وأقيمت المباراة الأولى في ملعب فيلا بارك الخاص بفريق أستون فيلا.

وحقق أستون فيلا الفوز على ليستر بثلاثية دون رد في المباراة الثانية التي أقيمت بملعب كينج باور معقل الثعالب.

وسجل تريزيجيه أحد أهداف أستون فيلا الثلاثة في المباراة.

وأدار المباراة تحكيميا أحد أفراد الجهاز الفني لفريق ليستر سيتي. كما حدث في المباراة الأولى التي أدراها أحد أفراد الجهاز الفني لفريق أستون فيلا.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ19 وقبل الأخير بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة.

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