إصابة لاعب يوفنتوس السابق بغيبوبة

تعرض جوسيبي ريزا لاعب يوفنتوس السابق لغيبوبة بعد إصابته بنزيف في المخ.

ويلعب ريزا (33 عاما) لصفوف فريق ريناشيتا نيتينا النصف محترف في الوقت الحالي.

ووفقا للتقارير فأنه أصيب بنزيف في المخ في 5 يونيو ثم تعرض لغيبوبة على إثرها بأحد المستشفيات في مدينة كاتانيا الإيطالية.

وتلقي ريزا عديد رسائل التشجيع من زملائه السابقين، كلاوديو ماركيزيو وسيباستيان جيوفينكو ودومينيكو كريشيتو.

وسبق له أن لعب لفريق شباب يوفنتوس حتى 2008 ثم ليفورنو ويوفي ستابيا وأكثر من فريق آخر.

وفاز ريزا ببطولة كأس الشباب عام 2006 مع البيانكونيري.

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