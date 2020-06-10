وفاة الصحفي محمد صيام رئيس تحرير برنامج "يا مساء الأنوار"

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

الصحفي الرياضي محمد صيام

توفى محمد صيام الصحفي الرياضي بجريدة الأهرام، ورئيس تحرير برنامج "يا مساء الأنوار".

وأعلنت أسرة الصحفي الراحل عن وفاته صباح اليوم الأربعاء، دون الإفصاح عن سبب الوفاة.

محمد صيام هو صحفي رياضي في جريدة الأهرام لسنوات طويلة، بجانب كونه رئيس تحرير برنامج "يا مساء الأنوار" والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة القاهرة والناس.

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ينعي فريق عمل FilGoal.com وفاة الزميل محمد صيام ويتمنى لأهله الصبر والسلوان.

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