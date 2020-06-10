كومان: تعاقد بايرن مع ساني لا يمثل لي أي أزمة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - بايرن ميونيخ - الصورة من حساب بايرن

أصر كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونيخ الألماني على عدم وجود أي أزمة إذا تعاقد ناديه مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

كينجسلي كومان

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "إذا انضم ساني لصفوف بايرن لن تكون هناك أي مشكلة بالنسبة لي، إلا إذا أخبرني النادي بعدم حاجته إلى خدماتي".

اللاعب الفرنسي أضاف "لكنني أعرف أن النادي يعرف أوضاعه الداخلية وأن انضمام ساني لصفوف بايرن لن يؤثر على مستقبلي".

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وأكمل "عندما انضممت إلى بايرن كان الفريق يضم فرانك ريبيري وآريين روبن ودوجلاس كوستا وأنا كنت لا أزال لاعبا شابا أمام هؤلاء الأساطير، ويمكنك أن ترى أن هذه ليست أزمة بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته "من الأفضل للفريق دائما أن يضم عددا كبيرا من اللاعبين على مستوى مميز".

وانضم الفرنسي كومان لصفوف بايرن ميونيخ عام 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ويقترب الألماني ساني من الرحيل عن مانشستر سيتي وتشير التقارير إلى أن بايرن ميونيخ الأوفر حظا في التعاقد معه.

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كينجسلي كومان بايرن ميونيخ ساني مانشستر سيتي
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