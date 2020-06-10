عبد الحفيظ يوضح لـ في الجول سبب سفر فايلر والوضع في حالة عودة النشاط

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سبب سفر ريني فايلر المدير الفني السويري للنادي الأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "ريني فايلر سافر إلى سويسرا لقضاء إجازة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ يوما بالاتفاق مع مسؤولي النادي".

وأوضح "عقدنا سلسلة اتصالات وجلسات سابقة لترتيب كافة الأمور، وكل شيء على ما يرام".

عبد الحفيظ أتبع "في حالة صدور قرار باستئناف النشاط الرياضي والتدريبات لن يكون لدينا مشكلة حتى في ظل سفر فايلر".

وأتم "هناك تواصل مستمر وسيناريوهات عديدة لمواجهة كل الاحتمالات".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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