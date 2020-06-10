عبد الحفيظ لـ في الجول: متضامنون مع الغندور ونتمنى الشفاء العاجل لابنته

تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشفاء العاجل لابنة خالد الغندور نجم الزمالك السابق.

خالد الغندور أعلن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، إصابة ابنته زينة بفيروس كورونا، وعدم الظهور في الإعلام خلال الفترة المقبلة لهذا السبب.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "أدعو الله وأتمنى الشفاء العاجل والتام لابنة خالد الغندور".

وأضاف "متضامن معها ومع أسرتها ومع كل المصريين المصابين وذويهم، ونسأل الله أن يرفع هذه الغمة والبلاء عن وطننا العزيز والغالي".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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