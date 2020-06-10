رسالة تحذيرية من الشرطة الإنجليزية لجماهير ليفربول وإيفرتون

وجهت الشرطة الإنجليزية رسالة تحذيرية لجماهير ليفربول وإيفرتون قبل مباراتهما المرتقبة هذا الشهر.

وتأكد إقامة مباراة دربي مرسيسايد بين إيفرتون وجاره ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز بعد مفاوضات عديدة بين الناديين ومجلس مدينة ليفربول وشرطة ميرسيسايد.

مباريات الدوري الإنجليزي الذي يعود هذا الشهر ستقام بدون جماهير للحد من انتشار فيروس كورونا، وكانت هناك مخاوف من إقامة المباريات في مدينة ليفربول التي تضم فريقي إيفرتون وليفربول.

وقال روب كاردن مساعد رئيس شرطة ميرسيسايد في بيان "شاركنا في الموافقة على قرار لعب المباريات بأمان في ملعبي أنفيلد وجوديسون بارك".

وأضاف "بالتنسيق مع الناديين ومجلس مدينة ليفربول والمجموعات الجماهيرية الداعمة لليفربول وإيفرتون، نريد أن نضمن تمتع الجميع بمباراة الدربي في منازلهم بأمان".

وتابع كاردن "فيما يتعلق بفرض النظام ومحاربة الجريمة والفوضى، ليس لدينا اعتراضات على أن يلعب إيفرتون وليفربول باقي مبارياتهما في الدوري على ملعبيهما".

وشدد "كانت القضية الرئيسية المثيرة للقلق دائما هي الصحة العامة. وليس دور الشرطة أن تتخذ قرارات تتعلق بالصحة العامة. نحن نسترشد بخبراء في هذا المجال بالتنسيق مع الحكومة. ولذلك نحن نوافق على قرار لعب المباريات في ميرسيسايد وسنعمل مع شركائنا للعب دورنا في تقديم أحداث آمنة".

واستمر "الجميع يعاني بسبب جائحة فيروس كورونا وهناك مخاوف قوية في ميرسيسايد، نظرًا لأن معدل الإصابات هنا أعلى من باقي مناطق إنجلترا".

وأتم رسالته للجماهير "لهذا السبب، نحث المشجعين على القيام بالشيء الصحيح وهو البقاء في المنزل، والاستمتاع بفرصة مشاهدة كل ثانية من المباراة مجانًا على جهاز التلفزيون الخاص بك مع الحفاظ على نفسك وعائلتك وأصدقائك وجيرانك بخير".

ستقام المباراة يوم الأحد 21 يونيو ضمن الجولة 29 من المسابقة بدون حضور الجماهير للحد من انتشار فيروس كورونا الذي توقفت المسابقة بسببه لمدة 3 أشهر.

بعض التقارير توقعت إقامة المباراة في ملعب محايد لأسباب أمنية، فالمباراة قد تشهد تتويج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي على ملعب خصمه اللدود.

إمكانية حدوث ذلك ستأتي في حالة خسارة مانشستر سيتي الوصيف من أرسنال في المباراة المؤجلة التي ستلعب الأربعاء 17 يونيو، وفوز ليفربول على إيفرتون يوم الأحد التالي.

إذ يتصدر زملاء صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

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