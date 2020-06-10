طلعت يوسف لـ في الجول: لم نتأكد من اشتراك هشام محمد بمباراة الخماسي.. سيعاقب إن حدث

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 15:52

كتب : هاني العوضي

هشام محمد أمام أحمد أيمن في لقاء الاتحاد والإسماعيلي

كشف طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أنه لم يتأكد بعد من مدى صحة مشاركة هشام محمد لاعب الفريق في مباراة خماسية.

هشام محمد

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وكان قد تم تداول صورة نشرها محمد شريف لاعب إنبي المعار للأهلي وأخرى من أسامة حسن لاعب الزمالك الأسبق من مشاركة عدد من لاعبي الدوري المصري بمباراة خماسية رغم قرارات التباعد الاجتماعي وإيقاف النشاط الرياضي.

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن هذا الأمر من اختصاص الأندية فقط. (من هنا)

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وصرح طلعت يوسف لـ FilGoal.com قائلا: "لا أعلم بالواقعة حتى الآن".

وتابع "الصورة وحدها لا تكفي من أجل توقيع عقوبة على اللاعب".

وكان قد شارك كل من محمد شريف (لاعب إنبي المعار من الأهلي) ومحمود دونجا وأحمد مدبولي (لاعبا الإسماعيلي) وهشام محمد (لاعب الاتحاد السكندري) ومحمد عنتر ومحمود الونش (لاعبا الزمالك) والمهدي سليمان (حارس مرمى بيراميدز)، بالإضافة إلى حسام غالي (مدير الكرة بالجونة) وهاني سعيد (المدير الرياضي ببيراميدز).

وشدد المدير الفني للاتحاد السكندي "سيتم التحقق من الواقعة والاتصال باللاعب من عبد الجليل الإمام مدير الكرة".

وأتم تصريحاته "سنتحرى مدى صحة الصورة، وإذا ثبت ذلك ستكون هناك عقوبة عليه".

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الاتحاد السكندري هشام محمد مباراة خماسي
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