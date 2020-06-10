عن مشاركة لاعبين في مباراة خماسية.. مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: هذا اختصاص الأندية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

مباراة خماسي بمشاركة نجوم الدوري

نفى مصدر باتحاد الكرة نية اللجنة الخماسية فتح تحقيق في مشاركة عدد من لاعبي وإداريي الدوري المصري في مباراة خماسية.

وشدد المصدر أن الأندية هي صاحبة السلطة في معاقبة اللاعبين أو الإداريين بشأن مشاركتهم ومخالفة تعليمات التباعد الاجتماعي.

وكان قد تم تداول صورة نشرها محمد شريف لاعب إنبي المعار للأهلي وأخرى من أسامة حسن لاعب الزمالك الأسبق من مشاركة بمباراة خماسية.

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وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "هذا الأمر لا علاقة لنا به، لا توجد لائحة تسمح لنا بمعاقبة من شارك".

وكان قد شارك كل من محمد شريف (لاعب إنبي المعار من الأهلي) ومحمود دونجا وأحمد مدبولي (لاعبا الإسماعيلي) وهشام محمد (لاعب الاتحاد السكندري) ومحمد عنتر ومحمود الونش (لاعبا الزمالك) والمهدي سليمان (حارس مرمى بيراميدز)، بالإضافة إلى حسام غالي (مدير الكرة بالجونة) وهاني سعيد (المدير الرياضي ببيراميدز).

وأضاف المصدر "ليست لدينا معلومة حول تلك المباراة، في بعض الأحيان يتم نشر صور قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها حديثة مثلما حدث مع محمد أفشة لاعب الأهلي من قبل".

وشدد المصدر "إذا كانت الواقعة صحيحة فللأندية الحق في التحقيق مع من يمثلهم لأنهم لاعبون محترفون ولهم الحرية في توقيع عقوبة أو تحذيرهم أو تجاهل الأمر".

وأوضح المصدر "التعليمات يعلمها الجميع بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وفقا لبيانات رئاسة الوزراء".

وأتم تصريحاته "اللائحة لا يوجد بها ما يفيد بعقاب اللاعبين المحترفين على المشاركة في مباريات خماسي".

ومن المقرر أن يتم الإعلان اليوم الأربعاء عن موقف رئاسة الوزراء ووزارة الرياضة من استئناف النشاط الرياضي وآلية العودة.

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