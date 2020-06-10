جاريدو: الوداد قادر على تخطي الأهلي

شدد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد المغربي أن فريقه قادر على هزيمة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والفوز بلقب البطولة.

الوداد يواجه الأهلي في نصف نهائي البطولة، بينما يتقابل الزمالك والرجاء المغربي في نصف النهائي الآخر.

وقال جاريدو مدرب الأهلي السابق في بث مباشر عبر إنستاجرام، نقلته موقع le360 المغربي: "التركيبة الحالية للفريق الودادي تضم جيلا من اللاعبين المميزين، الذين تمكنوا من الظفر باللقب الموسم قبل الماضي، وكانوا قربين من التتويج به الموسم الماضي، قبل أن يسرق منهم اللقب أمام الترجي التونسي، في حادثة يعرف تفاصليها الجميع" .

وأوضح جاريدو أنه يجتهد لإعداد لاعبيه بشكل جيد لخوض المباريات المتبقية في دوري الأبطال، معبرا عن ثقته في لاعبي للفريق، خاصة وأنها تتميز "بالكفاءة والاحترافية في العمل " على حد تعبيره.

وشدد غاريدو أنه يطمح لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا رفقة الوداد، مشيرا أن المواجهة ضد الأهلي في نصف النهائي لن تكون سهلة، فضلا أنه يعلم جيدا بإمكانيات الفرق الأربعة المتأهلة لدور الأربعة، حيث سبق له أن تدريب الرجاء والأهلي، وسبق وأن واجه الزمالك أيضا في أكثر من مناسبة.

وكان مدرب الأهلي والرجاء الأسبق قد أقصى النجم الساحلي التونسي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مباشرة بعد توليه منصب مدرب الوداد خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، خلفا للفرنسي سيباستيان ديسابر.

ومن المفارقات، أن الأهلي وجاريدو تبادلا الفوز خلال نسخة العام الحالي، حيث كان الإسباني مدربا للنجم الساحلي نفسه في دور المجموعات للبطولة.

وتوقف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عند الدور نصف النهائي وأمام 3 فرق مصرية فرصة التتويج بلقب قاري.

وبلغ الزمالك والأهلي نصف نهائي دوري الأبطال، سيلعب الأول ضد الرجاء بينما يصطدم الثاني بالوداد.

وفي الكونفدرالية سيلعب بيراميدز ضد هورويا الغيني وإذا عبر للنهائي سيواجه نهضة بركان أو حسنية أغادير المغربيين.

ويدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيناريوهين لاستئناف بطولتي الأندية، المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا.

الاقتراح الأول هو إقامة مباريات ذهاب نصف النهائي في الفترة ما بين 31 يوليو إلى 2 أغسطس المقبل.

على أن تقام مباريات إياب نصف النهائي ما بين أيام 7 و9 أغسطس، ثم تقام المباراة النهائية يوم 28 من الشهر ذاته.

أما الاقتراح الثاني هو إقامة ذهاب نصف النهائي ما بين 4 و6 سبتمبر المقبل، ثم تُلعب مباريات الإياب ما بين 11 و13 من الشهر ذاته.

ويكون النهائي يوم 25 سبتمبر المقبل.

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