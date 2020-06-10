رسميا - إقامة لقاء إيفرتون وليفربول في ملعب جوديسون بارك

تأكد إقامة مباراة دربي مرسيسايد بين إيفرتون وجاره ليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز.

وأعلن ليفربول في بيان عبر موقعه عن موافقة الناديين ومجلس مدينة ليفربول وشرطة ميرسيسايد على إقامة اللقاء بملعب إيفرتون.

ستقام المباراة يوم الأحد 21 يونيو ضمن الجولة 29 من المسابقة بدون حضور الجماهير للحد من انتشار فيروس كورونا الذي توقفت المسابقة بسببه لمدة 3 أشهر.

بعض التقارير توقعت إقامة المباراة في ملعب محايد لأسباب أمنية، فالمباراة قد تشهد تتويج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي على ملعب خصمه اللدود.

إمكانية حدوث ذلك ستأتي في حالة خسارة مانشستر سيتي الوصيف من أرسنال في المباراة المؤجلة التي ستلعب يوم 17 يونيو.

إذ يتصدر زملاء صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

كما أوضح ليفربول في البيان موافقة الجميع على إقامة باقي مباريات الفريقين في الدوري هذا الموسم على ملعبيهما، أنفيلد وجوديسون بارك.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

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