بيان رسمي - الاتحاد المغربي ينفي إلغاء الدوري

نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم إمكانية إلغاء الموسم الكروي في البلاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت بعض التقارير الصحفية المغربية أن الدوري المغربي في طريقه الإلغاء هذا الموسم.

ورد الاتحاد المغربي على هذه التقارير في بيان جاء على النحو التالي:-

"تفند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخبر الذي أورده أحد المواقع الالكترونية بخصوص عدم استئناف البطولة الوطنية، مؤكدة عدم توصلها بأي قرار من السلطات المختصة".

"وتهيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من الجميع استيقاء أخبارها من قنواتها الرسمية".

"نذكر الجميع بأن أي قرار يهم استئناف البطولة من عدمه سيتم اتخاذه من طرف المكتب التنفيذي بتنسيق مع السلطات المختصة، ويتم إبلاغه لكل مكونات كرة القدم المغربية في حينه".

صراع الصدارة في المغربي كان على أشده قبل توقف المسابقة.

الوداد، الذي يستعد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يتواجد في الصدارة بـ 36 نقطة من 18 مباراة، ويليه الفتح الرباطي بـ 35 نقطة من 20 مباراة.

ثم مولودية وجده 34 نقطة من 19 مباراة ونهضة بركان 32 نقطة من 18 مباراة.

أما الرجاء، الذي يستعد لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيتواجد في المركز السادس بـ 28 نقطة ولكنه من أقل فرق الدوري لعبا للمباريات، بـ 15 مباراة فقط.

في صراع الهبوط، الأمور صعبة للغاية على فريق رجاء بني ملال الذي جمع 8 نقاط فقط، ويسبقه في الترتيب اتحاد طنجه بـ 15 نقطة ثم حسنية أكادير بـ 17 نقطة.

ويهبط آخر فريقين في الدوري المغربي إلى الدرجة الثانية، بينما يتأهل المتصدر والوصيف لدوري الأبطال، وصاحب المركز الثالث لبطولة كأس الكونفدرالية.

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