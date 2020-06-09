تقرير: يوفنتوس يعرض صفقة تبادلية لأجل جورجينيو.. اسم جديد تلك المرة

قد يعرض يوفنتوس إتمام صفقة تبادلية مع تشيلسي من أجل ضم جورجينيو، لكن مع اسم جديد مختلف عما سبقه.

جورجينيو النادي : تشيلسي دوجلاس كوستا النادي : يوفنتوس يوفنتوس تشيلسي

شبكة "ميدياست" الإيطالية قالت إن انضمام جورجينيو لـ يوفنتوس لن يكون مفاجئا في ظل وجود ماوريسيو ساري مديرا فنيا للسيدة العجوز.

الإيطالي صاحب الأصول البرازيلية لعب تحت قيادة ساري في نابولي وتشيلسي ويأمل الأخير في ضمه من أجل تعليم رفاقه في البيانكونيري أسلوب تحركاته.

ويسعى تشيلسي لبيع لاعبه مقابل 50 مليون يورو في المقابل يفكر يوفنتوس في إتمام صفقة تبادلية.

البيانكونيري وضعوا أكثر من اسم أبرزهم الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا والتي تقدر قيمته بـ 40-45 مليون يورو.

ولا يحظى البرازيلي بفرصة كبيرة للعب تحت قيادة ساري بسبب إصابته المتكررة، وكذلك عدم مناسبة أسلوب لعبه.

ويظهر اسم أليكس ساندرو الظهير الأيسر البرازيلي أيضا وكذلك ميراليم بيانيتش الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالرحيل لـ برشلونة.

وسبق أن نشر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي تقريرا برغبة يوفنتوس في تبادل بيانيتش مع الدولي الإيطالي (طالع التفاصيل).

البوسني البالغ 29 عاما شارك الموسم الجاري في 32 مباراة سجل 3 وصنع 4 أهداف في جميع المسابقات.

فيما خاض جورجينيو صاحب الأصول البرازيلي 37 مباراة منذ رحيل ساري عن البلوز وسجل 7 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

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