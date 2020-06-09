اتحاد السلة يعلن منتصف أغسطس موعدا لاستئناف الموسم.. وقرارات بشأن المحترفين

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 16:01

كتب : محمد سمير

الأهلي - الجزيرة - كرة سلة

حدد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة النصف الثاني من أغسطس موعدا مقترحا بشكل أولي لاستكمال مباريات الدوري للرجال والسيدات.

ولم ينته نصف نهائي دوري سوبر الرجال، إذ يتبقى مواجهة الأهلي والجزيرة والتي يتقدم فيها الأحمر بنتيجة 2-1، بينما ضمن الاتحاد السكندري مقعده في النهائي بعد التغلب على الزمالك.

*تقام مباريات نصف النهائي بنظام الأفضل في 5 مباريات أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل*

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أما بالنسبة للاعبين المحترفين فأكد الاتحاد المصري أن الدوري يقام بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون تغيير.

وشدد الاتحاد على عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب بواقع لاعب واحد لكل فريق في الموسم المقبل.

كما اتخذ الاتحاد قراره بإلغاء التعاقد مع أجنبي لأندية دوري الدرجة الثانية.

وأجل الاتحاد المصري فترة قيد اللاعب الأجنبي للموسم الجديد من أجل توفير النفقات.

كما اتخذ المجلس قراره بإلغاء كل مسابقات الناشئين عدا تحت 18 ناشئين وناشئات و20 ناشئين من أجل الحصول على درجات التفوق الرياضي.

وأخيرا كشف المجلس عن "دراسة تجنيس أحد اللاعبين طبقا للوائح الاتحاد الدولي والقوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية".

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