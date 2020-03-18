تقرير: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 22:52

كتب : FilGoal

جورجينيو - إيطاليا

قد يتقدم يوفنتوس بعرض صفقة تبادلية على تشيلسي في الصيف بين ميراليم بيانيتش وجورجينيو.

جورجينيو

النادي : تشيلسي

ميراليم بيانيتش

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس
تشيلسي

ماوريسيو ساري يريد التعاقد مع لاعبه المفضل والذي لعب تحت قيادته بقميصي نابولي وتشيلسي وتكرار التجربة للمرة الثالثة.

وارتبط بيانيتش وفقا للتقارير بالرحيل عن صفوف السيدة العجوز عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في مواجهة إنتر بالدربي.

أخبار متعلقة
تحدي الخير - سعد سمير يتحدى طارق حامد ومحمود علاء كلوب يتحدث كما لم تعرفه من قبل عن "لاعب عادي" و"الرئيس الصديق" للاعبي ليفربول كتاب في البيت - أنا إبراهيموفيتش.. (1) سارق الدراجات الذي أنقذته كرة القدم من القتل مالك فيورنتينا: النادي لديه من 8 لـ 10 إصابات.. وليس مسموحا لي بالعودة لـ إيطاليا

ووفقا لـ "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية فأن الصفقة التبادلية قد تكون حلا بين جميع الأطراف.

البوسني البالغ 29 عاما شارك الموسم الجاري في 32 مباراة سجل 3 وصنع 4 أهداف في جميع المسابقات.

فيما خاض جورجينيو صاحب الأصول البرازيلي 37 مباراة منذ رحيل ساري عن البلوز وسجل 7 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي

اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

روي هودسون.. إنجليزي في ميلانو

أنا دروجبا (1).. اللعنة على تييري هنري

أنا سيد معوض – (1) من الأهلي إلى الإسماعيلي

في إيطاليا بيانيتش يوفنتوس تشيلسي جورجينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
في إجازة الكورونا... أكثر 10 قنوات رياضية للمشاهدة أونلاين دقيقة | مصر
أيمن أشرف: منافسة معلول ووحيد لمصلحة الأهلي.. لا أنظر لمن يتصيد الأخطاء 12 دقيقة | الدوري المصري
عمرو طارق: الأهلي والزمالك؟ أفضل الاحتراف ولكن.. والمنتخب لا يتابعني في الدوري الأمريكي 33 دقيقة | المحترفون
شيكابالا: أين حقي من سباب جماهير الأهلي لوالدتي؟ 47 دقيقة | الدوري المصري
فضل: إيقاف النشاط الكروي لن يؤثر على انتخابات اتحاد الكرة 55 دقيقة | مصر
فيليبي ميلو يكشف خطة البرازيل لإيقاف ميسي.. والتحكيم في أوروبا وأمريكا الجنوبية ساعة | أوروبا
خليك في البيت - وائل جمعة يجيب لـ في الجول عن المدافع المفضل وسر بركات و"النيولوك" ساعة | مصر
تقرير: صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك