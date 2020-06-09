محامي النقاز: تقدمت بشكوى لدى لجنة أخلاقيات فيفا ضد مرتضى منصور

كشف أنيس بن ميم محامي لاعب الزمالك السابق حمدي النقاز أنه تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور لدى لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال بن ميم عبر حسابه على تويتر: "تم اليوم رسميا إيداع شكوى لدى لجنة اخلاقيات الفيفا برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في خصوص كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز".

وفي وقت سابق، حصل النقاز على حكم من فيفا بتغريم النادي الأبيض بمليون و250 ألف دولار (طالع التفاصيل).

تم اليوم رسميا ايداع شكوى لدى لجنة اخلاقيات الفيفا برئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في خصوص كل الاتهامات الباطلة التي روج لها في ملف حمدي النقاز. — أنيس بن ميم (@anis_b_mime) June 9, 2020

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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