شكري نجيب لـ في الجول: أرجو من الإسماعيلي أن يتركني أرحل.. كل عام نفس الأزمة

طالب شكري نجيب لاعب الإسماعيلي مجلس إدارة ناديه بتركه يرحل عن الفريق بسبب عدم اتفاق الطرفين على شروط التعاقد.

شكري نجيب النادي : المقاولون العرب الإسماعيلي

وأعلن شكري عبر FilGoal.com رغبته في الرحيل بسبب عدم تنفيذ المسؤولين الوعود كل موسم.

وبدأ شكري حديثه قائلا: "في أخر مرة كنت أجدد تعاقدي فيها جلست مع أكثر من عضو بمجلس إدارة النادي، ووعدوني بتعديل عقدي والتجديد".

وأوضح "مضيت لمدة 5 سنوات واكتشفت بعد ذلك وجود أرقام في التعاقد مختلفة عن الاتفاق بالإضافة للضرائب وهذا ما لم يتم الاتفاق عليه".

وكشف شكري نجيب "طالبتهم بالرحيل وأنني لن ألعب بسبب مخالفة الاتفاق، وذهبت إلى المقاولون وكانت الأمور طبيعية".

وأضاف "عدت مرة أخرى بسبب ظروف خارجة عن إرادتي وقررت العودة بعد الحصول على وعد جديد من المسؤولين في الإسماعيلي".

وواصل "خضت المباريات وأنا مصاب بالغضروف حتى نهاية الموسم، وبعد ذلك طالبوني بالانتظار مرة أخرى لمدة 6 أشهر على أن يتم التعديل في يناير".

"رحلت بعد ذلك إلى بتروجت وبعد انتهاء إعارتي طالبتهم بالرحيل ولكنهم رفضوا ذلك".

"الآن نفس الموقف يتكرر، لا أعلم لماذا يفعلون ذلك اتركوني أرحل واحصلوا على أي مال من الصفقة طالما لا تريدني".

ويلعب شكري نجيب مع الإسماعيلي منذ صيف 2014 وخرج للإعارة أكثر من مرة إلى أسوان والمقاولون وبتروجت.

وخاض شكري نجيب 13 مباراة هذا الموسم وسجل 3 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وتابع مهاجم الدراويش "كل عام يتكرر ذلك معي دون أن أفهم أسباب، ويقال لي نحن لا نريدك وأنا ليست لدي مشكلة في ذلك لكن اتركوني أرحل".

وشدد "أريد أي مسؤول يخرج ليقول أنه لا يريدني سواء كان من مجلس الإدارة أو الجهاز الفني، ووقتها عندما أجلب لهم العروض يتركوني أرحل دون مغالاة مبالغ فيها".

وكشف "عندما تعرضت للإصابة كنت أصرف على نفسي من أجل علاجي ولم يسأل عني أحد".

وأتم شكري تصريحاته "أرجوكم اتركوني أرحل، طالما أن النادي لا يرغب في استمراري لماذا لا توافقون على العروض التي أحصل عليها؟".

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