الوحدة السعودي: لا نرغب في ضم حسام عاشور

قال توفيق تونسي المشرف على فريق الكرة بنادي الوحدة السعودي إن ناديه لا يفكر في ضم حسام عاشور قائد الاهلي.

مسيرة عاشور تنتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بعدما قرر النادي إنهاء علاقته مع اللاعب الذي يرفض الاعتزال.

وأوضح توفيق تونسي في تصريحات أبرزتها جريدة سبورت السعودية: "ما تردد بشأن الرغبة في التعاقد مع حسام عاشور غير صحيح".

وشدد مدير الكرة بالوحدة "لا توجد أي نية للتفكير في اللاعب".

وقرر الأهلي إلغاء جميع الاستثناءات التي عرضها على حسام عاشور بتنظيم مباراة اعتزال له وتوفير فرصة عمل في قناة النادي وإرساله للحصول على دورات تدريبية في الخارج.

بينما قرر حسام عاشور عدم الاعتزال وأكد أنه سيكمل مشواره مع كرة القدم في ظل وصول عروض احترافية له من السعودية والبرتغال حسب تصريحاته.

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