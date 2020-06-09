ليفربول يمدد عقد لالانا لفترة قصيرة.. ويعلن انتهاء مشواره مع الريدز

أعلن ليفربول تمديد عقد لاعبه آدم لالانا حتى نهاية يوليو المقبل، ونهاية مشواره مع الريدز في هذا الموعد.

آدم لالانا النادي : ليفربول ليفربول

كان من المفترض أن ينتهي عقد لالانا بنهاية الموسم الجاري الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يسمح الاتحاد الإنجليزي بتغيير القوانين التي تسمح لمن انتهى عقده بالاستمرار حتى الانتهاء من الموسم.

وأفاد النادي في بيان: "وافق أدم لالانا على تمديد عقده لفترة قصيرة مع ليفربول وبذلك سوف ينهي موسم 2019-2020 مع النادي".

وأوضح البيان أن بعد 31 يوليو سيصبح لالانا حرا في الانتقال لأي فريق، ليعلن ليفربول نهاية 6 سنوات في مشوار اللاعب قضاها بين جدران الريدز.

من جهته قال لالانا لموقع ناديه "أنا سعيد للغاية لحصولي على فرصة إنهاء الموسم هنا، هذا يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي".

الدولي الإنجليزي توج مع ليفربول مؤخرا بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

سينهي لالانا مشواره مع فريق يورجن كلوب بالتتويج بالدوري الإنجليزي المنتظر تحقيقه خلال أيام مع عودة المسابقة بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

إذ يتصدر زملاء صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

ويتبقى أقل من أسبوعين على أول مباراة للريدز في عودة الدوري الانجليزي، إذ يلعب ليفربول ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة.

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