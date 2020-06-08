جمعة: الأهلي كرّم عاشور ولم يظلمه.. ولاعب الكرة ليس موظفا
الإثنين، 08 يونيو 2020 - 23:45
كتب : FilGoal
يرى وائل جمعة قائد الأهلي الأسبق، أن إدارة القلعة الحمراء لم تظلم حسام عاشور.
حسام عاشور
النادي : الأهلي
وائل جمعة
النادي :
الأهلي قرر توجيه الشكر لـ عاشور وعدم تجديد عقده، كما ألغى لاحقا المزايا الاستثنائية التي عرضها عليه مقابل الاعتزال.
وقال جمعة عبر بي إن سبورتس: "الأهلي لم يظلم حسام عاشور، بل كرمه بشكل يليق بتاريخه مع النادي".
وأوضح: "لاعب كرة القدم ليس موظفا، وتاريخ الأهلي معروف وطريقة تعامله مع لاعبيه معروفة".
وأتم: "ولذا اللاعب يتلقى تكريمه من المدرجات والجماهير".
وكان عاشور قد تراجع عن قرار اعتزاله، وكشف تلقيه عرضين من السعودية والبرتغال، ووجّه "الشكر لـ تركي آل الشيخ لإيفائه بوعوده".
وائل جمعة: الأهلي 🦅 لم يظلم حسام عاشور الأهلي كرّمه بشكل يليق بتاريخه@WaelGomaa | @Mohammad_Kidan | @AlAhly#Allo_beIN pic.twitter.com/9Csb76NLT8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2020
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