جمعة: الأهلي كرّم عاشور ولم يظلمه.. ولاعب الكرة ليس موظفا

يرى وائل جمعة قائد الأهلي الأسبق، أن إدارة القلعة الحمراء لم تظلم حسام عاشور.

الأهلي قرر توجيه الشكر لـ عاشور وعدم تجديد عقده، كما ألغى لاحقا المزايا الاستثنائية التي عرضها عليه مقابل الاعتزال.

وقال جمعة عبر بي إن سبورتس: "الأهلي لم يظلم حسام عاشور، بل كرمه بشكل يليق بتاريخه مع النادي".

وأوضح: "لاعب كرة القدم ليس موظفا، وتاريخ الأهلي معروف وطريقة تعامله مع لاعبيه معروفة".

وأتم: "ولذا اللاعب يتلقى تكريمه من المدرجات والجماهير".

وكان عاشور قد تراجع عن قرار اعتزاله، وكشف تلقيه عرضين من السعودية والبرتغال، ووجّه "الشكر لـ تركي آل الشيخ لإيفائه بوعوده".

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