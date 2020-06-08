جمعة: الأهلي كرّم عاشور ولم يظلمه.. ولاعب الكرة ليس موظفا

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 23:45

كتب : FilGoal

وائل جمعة شريف عبد الفضيل حسام عاشور الترجى التونسى الاهلى

يرى وائل جمعة قائد الأهلي الأسبق، أن إدارة القلعة الحمراء لم تظلم حسام عاشور.

حسام عاشور

النادي : الأهلي

وائل جمعة

النادي :

الأهلي

الأهلي قرر توجيه الشكر لـ عاشور وعدم تجديد عقده، كما ألغى لاحقا المزايا الاستثنائية التي عرضها عليه مقابل الاعتزال.

وقال جمعة عبر بي إن سبورتس: "الأهلي لم يظلم حسام عاشور، بل كرمه بشكل يليق بتاريخه مع النادي".

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وأوضح: "لاعب كرة القدم ليس موظفا، وتاريخ الأهلي معروف وطريقة تعامله مع لاعبيه معروفة".

وأتم: "ولذا اللاعب يتلقى تكريمه من المدرجات والجماهير".

وكان عاشور قد تراجع عن قرار اعتزاله، وكشف تلقيه عرضين من السعودية والبرتغال، ووجّه "الشكر لـ تركي آل الشيخ لإيفائه بوعوده".

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وائل جمعة حسام عاشور الأهلي
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