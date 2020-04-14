محامي النقاز لـ في الجول: فيفا حكم له ضد الزمالك.. وغرامة مالية كبيرة على الأبيض

قال أنيس بن ميم وكيل أعمال حمدي النقاز مدافع الزمالك السابق إن غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكمت لصالح الدولي التونسي في خلافه مع الأبيض.

وصرح بن ميم لـFilGoal.com قائلا: "غرفة فض المنازعات في فيفا حكمت بأحقية النقاز بفسخ تعاقده مع الزمالك".

وواصل "الغرفة غرمت الزمالك مليون و٢٥٠ ألف دولار".

وأتم "كذلك، يعاقب الزمالك بالمنع من التعاقدات لمدة 3 فترات انتقالات في حال عدم دفع الغرامة".

ورحل الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي.

وسبق للنقاز اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الإفريقية.

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