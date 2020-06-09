أحمد أحمد: هذا يوم رائع للكرة الإفريقية.. مصر دائما هي منزل كاف

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 13:32

كتب : FilGoal

أحمد أحمد - رئيس كاف

وصف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موافقة البرلمان المصري على اتفاقية المقر بـ"يوم رائع للكرة الإفريقية".

وقال أحمد في تصريحات للموقع الرسمي لـ كاف: "أخيرا وصلنا لنهاية رحلة طويلة تشكل مستقبل الكرة الإفريقية".

وشدد "مصر دائما هي منزل كاف، ونحن فخورون باتفاق المقر الجديد".

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وأردف "أود تقديم الشكر للسلطات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعملهم لجعل هذا الاتفاق حقيقة".

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الموقعة فى القاهرة بتاريخ فبراير الماضي.

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