رحيم: أصحاب البشرة السمراء لا يحصلون على فرصهم في التدريب مثل لامبارد وجيرارد

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 - 13:20

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

يعتقد رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي أن أصحاب البشرة السمراء لا يحصلون على بعض المناصب التي يتولاها اللاعبين القدامى أصحاب البشرة البيضاء في عالم كرة القدم.

بريطانيا تشهد احتجاجات قوية بسبب اختناق جورج فلويد صاحب البشرة السوداء حتى الموت يوم 25 مايو المنصرم في الولايات المتحدة على يد ضابط شرطة بسبب العنصرية.

وقال ستيرلنج في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC "العنصرية موجودة في عالم التدريب، فلا يوجد مدربين من أصحاب البشرة السمراء تقريبا".

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وأضاف "على سبيل المثال في إنجلترا هناك فرانك لامبارد وستيفن جيرارد وسول كامبل وآشلي كول، كل كانوا لاعبين ممتازين وحظوا بمسيرة كروية رائعة".

وأردف "كلهم لعبوا للمنتخب الإنجليزي، لكن جيرارد ولامبارد حصلا على فرصتهما في التدريب، أما كامبل وكول لا".

واستمر "عدد اللاعبين في الدوري الإنجليزي يتخطى الـ500، ثلثهم من أصحاب البشرة السمراء، غير أن الوضع مختلف تماما في عالم التدريب، ليس هناك من يمثلنا في المناصب العليا".

يذكر أن جناح مانشستر سيتي تعرض للعنصرية في الملاعب الإنجليزية أكثر من مرة، أبرزها حين أوقف نادي تشيلسي 4 مشجعين مدى الحياة بعد أفعالهم العنصرية ضد رحيم عام 2018.

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