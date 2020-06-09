ريال مدريد يوضح إصابة ناتشو

أوضح ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه ناتشو فيرنانديز قبل أيام قليلة من عودة منافسات الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في الأسبوع المقبل.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا ناتشو فيرنانديز، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة في عضلة المستقيم الأمامي للفخذ الأيمن".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

ويفتتح ريال مدريد مبارياته في الدوري الإسباني بعد استئنافه يوم الأحد المقبل باستضافة إيبار في الجولة 28 من المسابقة.

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