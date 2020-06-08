مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: مدافع الزمالك على رادار الدراويش

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 14:27

كتب : ياسر الشريف

محمد عبد السلام - احتفالات السوبر - الزمالك

كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي، أن الدراويش يتجهون للتفاوض مع الزمالك للحصول على خدمات مدافع الفريق محمد عبد السلام.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com أن الإسماعيلي يستعد للدخول في مفاوضات مع الزمالك لتدعيم دفاع الفريق، بمدافع المنتخب الأولمبي.

وانتقل عبد السلام إلى الزمالك من بتروجت مطلع الموسم الجاري، وكان عنصرا أساسيا في تأهل منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد طوكيو، والفوز بلقب كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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صاحب الـ22 عاما شارك في 9 مباريات مع الأبيض هذا الموسم.

أما بالنسبة للدراويش، فهم يبحثون عن تدعيم خط دفاعهم الذي يضم باهر المحمدي، ومحمد مجدي الجمل، ومحمد هاشم وإبراهيم أبو اليزيد.

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