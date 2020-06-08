مدرب حراس الأهلي: التعادل = كارثة.. وإجراءات الوقاية من كورونا في مصر تؤخذ على محمل الجد

"في الأهلي، يجب الفوز بكل شيء، التعادل في مباراة واحدة يعد كارثة"، هكذا تحدث ميشيل إيناكوني مدرب حراس مرمى الأهلي، في حوار مع جريدة بلجيكية عن تجربته في القاهرة مع التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا، كما تحدث عن وضع الفريق قبل التوقف الإجباري.

المدرب البلجيكي في جهاز السويسري ريني فايلر، تحدث لجريدة "بروفينس" البلجيكية قائلا: "رواتبنا لم تتغير رغم التوقف، والإقامة هنا رائعة، لدينا ملعب وحمام سباحة للتدريب اليومي الشخصي. الأجواء حارة لكنها ليست خانقة. من الساعة الثامنة مساء كل شيء مغلق، الأمر هنا ليس مزحة".

وكشف إيناكوني إنه لم يعد إلى بلجيكا منذ نوفمبر الماضي حيث قال: "الأمر صعب، في وجود المباريات والتدريبات كان الأمر مقبولا، لكن مع الكارثة الصحية، توقف كل شيء. كنت قد حجزت تذاكر العودة ولكن تم إيقاف الطيران. خروجي الوحيد من مقر إقامتي الآن للتسوق أو للركض مع أحد أعضاء جهاز فايلر".

وتحدث إيناكوني عن الإجراءات المصرية في مكافحة كورونا: "كل أسبوعين، تقوم الحكومة المصرية بإصدار قرارات متفائلة. في البداية ظننا أن الموسم سيتم استئنافه سريعا، ولكن مع الوقت بدأت السلطات في مصر التوافق مع الإجراءات المتخذة في أوروبا ولهم كل الحق. الإجراءات هنا متخذة على محمل الجد. نظن أن كرة القدم ستعود هنا بعد 15 يونيو".

وانتقل إيناكوني للحديث عن الأهلي، ومشواره في 3 بطولات هذا الموسم.

"نحن نقدم موسم كبير، يكفي أن ترى أن الزمالك منافسنا الأزلي متأخر عننا بـ21 نقطة، ومازلنا ننافس في كأس مصر، وكذلك لا يمكننا نسيان أننا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل "عندما عملت في فريق شارليروا، أو مونس، في بلجيكا، الهدف كان الحصول على أفضل مركز ممكن، لكن في الأهلي عليك الفوز بكل شيء. الفوز هنا ليس إنجازا، بل أمر أنت مجبر عليه".

وأوضح "التعادل في الدوري أمر يساوي الكارثة. قبل توقف النشاط عدنا من رحلة طويلة إلى جنوب إفريقيا تأهلنا فيها إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وكنا سنتعرض لهزيمة في الدوري لكننا تعادلنا في النهاية (أمام سموحة) 1-1".

وأتم إيناكوني "أنا في مغامرة غير طبيعية، وتأقلمت مع ثقافة مختلفة بشكل عام، وكرويا تأقلمت مع الحفاظ على هويتي الكروية ما ساعدني على النضوج كثيرا، وتعاملت مع حراس رائعين بينهم حارس دولي، ماذا أريد أكثر من ذلك؟ سافرت إلى بلاد عديدة مع الأهلي، جنوب إفريقيا وغينيا والسودان وتونس والإمارات، الأمر لا يمكن نسيانه".

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