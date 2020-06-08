الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 13:34

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - طلائع الجيش - مصطفى شوبير

نفى أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في الأهلي، التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حصول مصطفى شوبير حارس الفريق على 5 مليون جنيه سنويا من النادي.

وقال توفيق لـ FilGoal.com: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولا يقبله العقل والمنطق".

وأردف "مصطفى شوبير لاعب ناشئ، ومن المستحيل حصوله على هذا المبلغ الذي لا يحصل عليه لاعبون في الفريق الأول أقدم منه".

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وشدد "مصطفى شوبير لا يحصل على أي ميزة تعاقدية إضافية في الأهلي، والتعامل معه مثل التعامل مع بقية أقرانه من اللاعبين في نفس المرحلة العمرية".

ويبلغ مصطفى شوبير من العمر 20 عاما، وهو نجل حارس الأهلي السابق ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد شوبير.

ولم يشارك شوبير بعد في أي مباراة مع الفريق الأول في الأهلي، إلا أنه مقيد في قائمته الإفريقية للموسم الجاري.

ومع رحيل شريف إكرامي عن النادي بنهاية الموسم الجاري، من المتوقع أن يكون شوبير الحارس الثالث بعد محمد الشناوي وعلي لطفي.

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