ليفربول إيكو: إصابة صلاح بكدمة

أفادت جريدة ليفربول إيكو أن محمد صلاح نجم ليفربول أصيب بكدمة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الإصابة التي لحقت بصلاح أبعدته عن المباراة الودية الداخلية التي أقيمت بين فريقين من الريدز.

من المحتمل أن تكون الكدمة التي أصيب بها الدولي المصري بسيطة وأن يكون غيابه بغرض الوقاية من تفاقمها.

لم يكن صلاح اللاعب الوحيد الذي غاب عن المباراة الودية الداخلية، فقد غاب أيضا المدافع أندي روبرتسون والحارس أدريان.

ويتبقى أقل من أسبوعين على أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر.

سيلعب ليفربول ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة.

ويتصدر زملاء محمد صلاح البطولة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي ويتبقى لهم 9 مباريات، ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في أنجلترا وإيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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