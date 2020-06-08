أمير توفيق يوضح لـ في الجول حقيقة تفاوض الأهلي مع مهاجم أغادير

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي، دخول النادي في تفاوض مع مهاجم حسنية أغادير المغربي، كريم البركاوي.

كريم البركاوي النادي : حسنية أغادير الأهلي

وقال توفيق لـFilGoal.com: "ما قيل غير صحيح بالمرة".

وشدد "على كل اللاعبين التفريق بين أحاديث وكلاء اللاعبين، والمفاوضات الرسمية بين الأندية واللاعبين".

وفي وقت سابق، نقل موقع البطولة المغربي تصريحات عن البركاوي قال فيها إن المفاوضات بين ناديه، والأهلي، قد انطلقت، بشأن ضمه للأحمر. (طالع التفاصيل)

ويبلغ البركاوي من العمر 24 عاما، وسجل 17 هدفا للفريق المغربي في 27 مباراة هذا الموسم، وهو هداف النسخة الحالية من الكونفدرالية الإفريقية بـ9 أهداف.

كما أنه ثالث هدافي البطولة المغربية برصيد 8 أهداف.

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