سكاي تكشف الموعد المحتمل لسوق الانتقالات في إنجلترا

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الوقت الحالي موعدا جديدا يفتح فيه باب سوق الانتقالات الصيفية بعد قرار استئناف النشاط في الـ17 من شهر يونيو الجاري.

وكان من المفترض أن يكون باب الانتقالات مفتوحا في الـ18 من الشهر الجاري لكن بما إن الموسم لم يُستكمل بعد بسبب تفشي فيروس كورونا فإن الانتقالات لن تكون متاحة.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الإثنين فإن الاتحاد الإنجليزي يدرس مع نظرائه في أوروبا فتح باب الانتقالات من شهر أغسطس المقبل وحتى الثاني من شهر أكتوبر.

وكان الاتحاد الفرنسي فتح باب الانتقالات الداخلية اليوم الإثنين بعد إلغاء الموسم أما بالنسبة للانتقالات من خارج فرنسا فمن المتوقع أن تكون في ذات مواعيد نظيره الإنجليزي.

أما الاتحاد الإيطالي فأعلن في وقت سابق فتح باب الانتقالات في الأول من شهر سبتمبر المقبل حتى الخامس من من أكتوبر.

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