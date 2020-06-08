سكاي تكشف الموعد المحتمل لسوق الانتقالات في إنجلترا

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الوقت الحالي موعدا جديدا يفتح فيه باب سوق الانتقالات الصيفية بعد قرار استئناف النشاط في الـ17 من شهر يونيو الجاري.

وكان من المفترض أن يكون باب الانتقالات مفتوحا في الـ18 من الشهر الجاري لكن بما إن الموسم لم يُستكمل بعد بسبب تفشي فيروس كورونا فإن الانتقالات لن تكون متاحة.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الإثنين فإن الاتحاد الإنجليزي يدرس مع نظرائه في أوروبا فتح باب الانتقالات من شهر أغسطس المقبل وحتى الثاني من شهر أكتوبر.

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وكان الاتحاد الفرنسي فتح باب الانتقالات الداخلية اليوم الإثنين بعد إلغاء الموسم أما بالنسبة للانتقالات من خارج فرنسا فمن المتوقع أن تكون في ذات مواعيد نظيره الإنجليزي.

أما الاتحاد الإيطالي فأعلن في وقت سابق فتح باب الانتقالات في الأول من شهر سبتمبر المقبل حتى الخامس من من أكتوبر.

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