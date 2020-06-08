مخيتاريان: لا أعلم مصيري لكن أتمنى الاستمرار مع روما لفترة أطول

يأمل هنريك مخيتاريان لاعب روما المعار من أرسنال أن يستمر مع الفريق الإيطالي لسنوات أخرى.

هنريك مخيتاريان النادي : روما روما

وكان مخيتاريان قد انتقل إلى روما على سبيل الإعارة الصيف الماضي لمدة موسم واحد فقط.

ولا يملك روما حق شراء اللاعب وإذا رغب في ذلك عليه التفاوض مع أرسنال.

وقال مخيتاريان في تصريحات إذاعية: "لا أعرف إلى متى سأبقى هنا".

وأوضح "أحب روما كمدينة ورما كنادي، أتمنى البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

وشدد مخيتاريان "لكن في الحقيقة هذا ليس من اختصاصي، أنا أبذل قصارى جهدي وأتدرب وأتعلم الإيطالية".

وكشف مخيتاريان "النادي وفلسفة المدير الفني يناسبني جدا، وأنا سعيد هنا".

وأضاف "بالطبع أتمنى الاستمرار في روما الموسم المقبل، وليس فقط الموسم المقبل بل لبضع سنوات أخرى".

ولعب مخيتاريان مع روما في الدوري الإيطالي 13 مباراة وساهم في 9 أهداف إذ سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

وعن مستقبله تابع "مازلت مرتبط بتعاقد مع أرسنال لذلك الأمر ليس بيدي، وإن عدت إلى أرسنال فلن أشكو".

وأتم مخيتاريان تصريحاته "تتغير الحياة في كرة القدم بسرعة كبيرة، لذلك يجب أن تكون مستعدا للعب أينما كنت".

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