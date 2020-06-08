تقرير: أندية المغرب تفضل تلك المواعيد لمباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية في تقرير صادر لها اليوم الإثنين عن المواعيد الأفضل بالنسبة لأنديتها لخوض غمار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح التقرير أن هناك مقترحين يتم تداولهما مؤخرا بشأن مواعيد البطولتين، المقترح الأول هو إقامة ذهاب نصف نهائي المسابقتين بين 31 يوليو و2 أغسطس.

فيما يقام الإياب في الفترة من 7 لـ9 أغسطس.

على أن يقام نهائي الأبطال في الـ28 من أغسطس والكونفدرالية في 23 من الشهر ذاته.

أما المقترح الثاني فينص على إقامة ذهاب نصف النهائي للبطولتين في الفترة من 4 لـ6 سبتمبر، على أن يقام الإياب من 11 لـ13 من الشهر ذاته.

فيما يقام نهائي دوري الأبطال في 25 سبتمبر وقبله بيومين نهائي الكونفدرالية.

وأشار التقرير إلى أن أندية المغرب تفضل السيناريو الثاني إذ أنهم ينتظرون قرار الاتحاد المغربية بعودة النشاط الكروي المحلي.

إذ أنه في ظل الاحتمال المتوقع بعودة النشاط الكروي في المغرب فإن المسابقة ستنتهي في نهاية شهر أغسطس إن تم استئنافها في 15 يوليو المقبل.

لذا تريد أندية المغرب الانتهاء من المسابقة المحلية قبل التوجه لخوض غمار المنافسات الإفريقية.

وينافس الرجاء والوداد ضد الزمالك والأهلي على التوالي في دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب حسنية أغادير ضد نهضة بركان في الكونفدرالية.

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