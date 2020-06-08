بالاك: طريقة تشيلسي تناسب فيرنر وهم أفضل له من ليفربول

يعتقد مايكل بالاك نجم منتخب ألمانيا وتشيلسي السابق أن الفريق الأزرق مناسب تماما لمواطنه تيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبزج.

تيمو فيرنر النادي : لايبزج تشيلسي

واقترب فيرنر من الانضمام لتشيلسي بداية من الموسم المقبل.

وقال بالاك لقناة سكاي سبورتس الألمانية: "أعتقد أن الصفقة مناسبة للطرفين، خاصة لأن الطريقة التي يلعب بها تشيلسي تناسب تيمو".

بالاك الذي لعب مع تشيلسي أربع سنوات واصل "قراره باختيار تشيلسي كان صائبا لأنه اختار الفريق الذي لديه فرصة أكبر في المشاركة معه، وهو أمر مهم للغاية".

وأكمل "سيتم إعادة بناء فريق تشيلسي ودعمه بصفقات قوية وبالتأكيد النادي سينفق الكثير من المال للعودة للقمة مرة أخرى".

وأتم تصريحاته "تشيلسي يبني فريقا شابا وهو أمر واعد للغاية، وهناك سيلعب فيرنر مع لاعبين أفضل من زملائه في لايبزج".

وحسم تشيلسي صفقته الأولى بالتعاقد مع حكيم زياش نجم منتخب المغرب وأياكس الهولندي، واقترب من ضم فيرنر.

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