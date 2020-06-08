هيريرا: كنت أستحق احترام اكثر من مانشستر يونايتد

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 17:53

كتب : FilGoal

هيريرا - مانشستر يونايتد - تشيلسي

كشف أندير هيريرا لاعب خط وسط باريس سان جيرمان عن السبب الذي دفعه للرحيل عن مانشستر يونايتد مجانا بنهاية الموسم الماضي.

وقال هيريرا لموقع "ذا أثليتك" الأمريكي: "لم يكن السبب متعلق بالمال أو مدة التعاقد".

وأضاف "في رأيي لقد انتظرت كثيرا من أجل الحصول على عرض واستحقيت الحصول على انتباه أكثر من إدارة النادي".

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وواصل "لقد قدمت كل شيء للنادي ولم أشتك من أي شيء ولم أخرج أبدا لأتحدث لوسائل الإعلام للتحدث عن أي شيء".

وأردف "لم أكن عابس الوجه أمام أي مدرب أو أي عضو من الإدارة، لكن النادي انتظر كثيرا حتى تبقى في تعاقدي خمسة أو ستة أشهر".

وأكمل هيريرا "من أجل ذلك كانت هناك بعض الأشياء لم يتم الاتفاق عليها معهم، أنا أقول ذلك لأنها جزء من كرة القدم ولا يوجد أي شيء شخصي أنا فقط أجبت على الأسئلة الموجهة لي".

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