ستيرلنج: العنصرية مثل فيروس كورونا.. نريد حلولا

الإثنين، 08 يونيو 2020 - 16:30

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج - ليفربول - مانشستر سيتي

يقف رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي في صف احتجاجات مكافحة العنصرية التي تشهدها إنجلترا بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة الأمريكية.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

بريطانيا تشهد احتجاجات قوية مثل الولايات المتحدة بسبب اختناق فلويد صاحب البشرة السوداء حتى الموت يوم 25 مايو المنصرم على يد ضابط شرطة بسبب العنصرية.

وقال ستيرلنج لهيئة الإذاعة البريطانية BBC يوم الإثنين "المرض الوحيد الآن هو العنصرية التي نحاربها. هذا هو أهم شيء في الوقت الحالي لأن هذا شيء يحدث لسنوات وسنوات. إنه مثل وباء فيروس كورونا، نريد إيجاد حلول لإيقاف كلاهما".

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وأضاف "المتظاهرون يحاولون بهذه الاحتجاجات الوصول إلى حل وإيقاف الظلم الذي يرونه وها هم يقاتلون من أجل هذا".

وأكمل الدولي الإنجليزي "يمكنهم مواصلة الاحتجاجات طالما يحدث ذلك بشكل سلمي ودون إصابة أي شخص أو تحطيم أي متاجر".

وأتم ستيرلنج "مرت مئات السنوات على استمرار العنصرية، ربما شعر الناس بالضجر وهم مستعدون الآن للتغيير".

يذكر أن جناح مانشستر سيتي تعرض للعنصرية في الملاعب الإنجليزية أكثر من مرة، أبرزها حين أوقف نادي تشيلسي 4 مشجعين مدى الحياة بعد أفعالهم العنصرية ضد رحيم عام 2018.

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رحيم ستيرلنج مانشستر سيتي
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