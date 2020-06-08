حمادة طلبة يحكي كواليس الإنقاذ التاريخي أمام نيجيريا "بسبب التزامي بتعليمات كوبر"

حكى حمادة طلبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس إنقاذه التاريخي للكرة من على خط المرمى أمام نيجيريا.

حمادة طلبة النادي : بتروجت مصر

وقال حمادة طلبة في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "في مباراة نيجيريا قلت لتريزيجيه تقدم وهاجم وسأبقى أنا في الدفاع".

واستدرك "دقائق قليلة مرت ووجدت فيكتور موزيس يرسل عرضية من ناحيتي فذهبت لتريزيجيه وقلت له انسى ما قلته وعد للدفاع معي سريعا".

وعن إنقاذه التاريخي خلال اللقاء، قال طلبة "كوبر طلب عدم لعبنا على التسلل أمام نيجيريا قبل المباراة".

وأتبع "وفي الكرة التي أنقذتها من الخط وقف أحمد حجازي ورامي ربيعة لضبط التسلل، لكنني كنت متحمسا وأركز لإثبات أنني أطبق تعليمات المدرب".

طلبة واصل "لذلك ركضت سريعا نحو المرمى فاستطعت اللحاق بالكرة في أخر لحظة. كنت أخوض المباراة مصابا من الأساس، لذلك ستلاحظون في لقطة علاجي بعد تلك الكرة، كنت أربط لاصق على ظهري للعلاج".

وأتم "على الطائرة أثناء العودة بعد المباراة، ذهبوا لكوبر للتحدث معه عن اللقاء فقال لهم لا تهنئوني أنا لكن اذهبوا لطلبة فهو السبب في التعادل".

منتخب مصر تعادل في تلك المباراة بهدف لكل فريق في لاجوس، قبل الفوز في مصر بهدف والتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2017 بعد غياب في ثلاث بطولات متتالية.

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