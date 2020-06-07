خالد مهدي يرد على العشري عبر في الجول: المصري طلب عامر عامر بالفعل

رد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، على تصريحات طارق العشري المدير الفني للنادي المصري حول المفاوضات مع عامر عامر حارس الفريق.

وقال مهدي في تصريحات لـFilGoal.com: "النادي المصري تفاوض معنا لضم عامر عامر حارس الفريق بالفعل".

واستدرك "طارق العشري المدير الفني للفريق كان خارج الصورة في المفاوضات في الحقيقة، لكن محمد الخولي نائب رئيس النادي، وعدنان حلبية عضو مجلس الإدارة، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي تحدثوا معي شخصيا وطلبوا عامر".

مهدي واصل "تحدثنا أيضا عن الأمور المادية ورددت بأن اللاعب يملك عام إضافي في عقده وإذا رحل سيكون برغبته ثم بالتفاوض على العامل المادي".

عامر عامر شارك في 16 مباراة مع الإنتاج الحربي هذا الموسم في بطولة الدوري بعد العودة من الإصابة.

كان طارق العشري المدير الفني للمصري قد سرح لـFilGoal.com بأنه لم يفاوض أي لاعب حتى هذه اللحظة للانضمام إلى المصري. (طالع التفاصيل)

المصري محروم من القيد لفترتي قيد بسبب مشكلة شيخ موكورو اللاعب الإيفواري للفريق ولاعب هلال أُبيض. مرت الفترة الأولى في شهر يناير الماضي ويفترض أن تستمر في الصيف إلا إذا نجح النادي في خفض العقوبة من الاتحاد الدولي.

ويملك المصري في حراسة المرمى كل من أحمد مسعود الحارس الأساسي، وبديليه أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة، بجانب أحمد بوسكا غير المقيد.

كان طارق العشري قد تولى تدريب النادي المصري قبل توقف النشاط الرياضي بفترة وجيزة خلفا لإيهاب جلال مدرب الفريق السابق. العشري قاد المصري في مباراتي نهضة بركان في الكونفدرالية، لكنه لم يقد الفريق في أي لقاء بالدوري حتى الآن.

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