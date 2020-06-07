طارق العشري يكشف لـ في الجول حقيقة تفاوض المصري مع عامر عامر وعبد المنصف

الأحد، 07 يونيو 2020 - 22:10

كتب : أحمد شاكر

عامر عامر - الإنتاج الحربي

كشف طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، حقيقة تفاوض فريقه مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربي، أو محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة.

عامر محمد عامر

النادي : الإنتاج الحربي

محمد عبد المنصف

النادي : وادي دجلة

المصري
الدوري المصري

وقال العشري في تصريحات لـFilGoal.com: "أنا لم أفاوض أي لاعب حتى الآن. كل هذه الأخبار مجرد (شغل وكلاء)".

وأضاف "وكلاء كُثر يعرضون علينا لاعبين، لكنني أرد بجملة واحدة (المصري محروم من القيد)".

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وأتم "سأرتب أوراقي وأعيد ترتيب الفريق عندما يتم فتح باب القيد للمصري، ووقتها ربما نتفاوض مع أي لاعب".

المصري محروم من القيد لفترتي قيد بسبب مشكلة شيخ موكورو اللاعب الإيفواري للفريق ولاعب هلال أُبيض. مرت الفترة الأولى في شهر يناير الماضي ويفترض أن تستمر في الصيف إلا إذا نجح النادي في خفض العقوبة من الاتحاد الدولي.

ويملك المصري في حراسة المرمى كل من أحمد مسعود الحارس الأساسي، وبديليه أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة، بجانب أحمد بوسكا غير المقيد.

كان طارق العشري قد تولى تدريب النادي المصري قبل توقف النشاط الرياضي بفترة وجيزة خلفا لإيهاب جلال مدرب الفريق السابق. العشري قاد المصري في مباراتي نهضة بركان في الكونفدرالية، لكنه لم يقد الفريق في أي لقاء بالدوري حتى الآن.

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