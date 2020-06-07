الإسماعيلي يرسل طلبا للفيفا بسرعة إجراء انتخابات اتحاد الكرة

الأحد، 07 يونيو 2020 - 22:40

كتب : وليد الحسيني

الاتحاد المصري لكرة القدم

أرسل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمطالبة بسرعة إجراء انتخابات اتحاد الكرة.

وقال الإسماعيلي في خطابه "سبق وقررتم في شهر أغسطس لعام 2019، تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة لفترة تنتهي يوم 31 يوليو 2020، ومهمتها إجراء الانتخابات لاتحاد الكرة".

وأضاف "لكن حتى الآن لم يتخذ اتحاد الكرة أيا خطوات حاسمة لإجراء الانتخابات أو وضع خطة طريق لها".

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الإسماعيلي أتم خطابه للاتحاد الدولي بـ "تطبيقا لقواعد الشفافية والعدالة، نطالبكم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد الدولية، بغية انتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة في أسرع وقت ممكن".

اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، كانت قد أصدرت بيانا تدعو فيه أعضاء الجمعية بالبدء في وضع بنود خارطة طريق لمستقبل الكرة المصرية، في ظل الخلاف الشديد بين أعضاء تلك اللجنة واتحاد الكرة بسبب ما وصفته اللجنة بالتجاهل لها في العديد من القرارات. (طالع التفاصيل)

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وينتظر جمهور الكرة المصرية، يوم 15 يونيو الجاري. إذ كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء في وقت سابق، إمكانية إصدار قرار بهذا التاريخ لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

قبل التوقف، كان الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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