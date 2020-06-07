بي بي سي: إيجابية عينة لاعبان في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن إيجابية عينة لاعبان في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ومن أصل 1179 اختبارا للاعبي الدوري الإنجليزي بدرجاته المختلفة خلال الأيام الأربعة الماضية، تأكد إصابة لاعبان لفريقين مختلفين في الدرجة الثانية بفيروس كورونا.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعبين أو فرقهم.

وسيتم عزل اللاعبان في منازلهم وفقا للإرشادات الخاصة باتحاد كرة القدم الإنجليزي.

كما لم يتم ثبوت إصابة أي لاعب من الدوري الإنجليزي الممتاز في الاختبارات الأخيرة.

ومن بين أندية الدرجة الثانية أعلن كل من شيفيد وينزداي وكارديف سيتي وميدلسبره وبلاكبيرن وفولهام وهدرسفيلد تاون وهال سيتي إصابة لاعبيها أو موظفيها بفيروس كورونا، خلال الاختبارات التي بدأت في شهر مايو الماضي استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في إنجلترا.

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