ذا صن: يونايتد يقترب من ضم ساؤول

الأحد، 07 يونيو 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز - إسبانيا - النرويج

زعمت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يقترب جدا من التعاقد مع ساؤول نيجويز لاعب وسط أتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا في الموسم المقبل.

ساؤول نيجيز

النادي : أتليتكو مدريد

مانشستر يونايتد

وذكرت الصحيفة أن يونايتد قريبا من الاتفاق مع أتليتكو على شراء ساؤول مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.

ويوجد شرط جزائي في تعاقد ساؤول مع أتليتكو يبلغ 140 مليون يورو إلا أن خسائر الأندية بسبب توقف الكرة جراء تفشي فيروس كورونا سيجعل النادي الإسباني يوافق على بيعه بسعر أقل.

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وفي الشهور الماضية نقلت الكثير من التقارير الصحفية اهتمام مانشستر يونايتد بضم ساؤول بطلب من أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر.

وأثار ساؤول الجدل قبل أسابيع بعدما كشف عن أنه سيعلن عن ناد جديد بعد أيام قليلة.

لكن بعد ذلك اتضح انه أسس ناد يحمل اسم كلوب كوستا سيتي في مسقط رأسه.

ساؤول البالغ من العمر 25 عاما لعب الموسم الجاري مع أتليتكو مدريد 37 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف.

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