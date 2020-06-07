عمدة ليفربول: دربي ميرسيسايد يجب أن يقام في ملعب إيفرتون

شدد جو أندرسون عمدة مدينة ليفربول على ضرورة إقامة دربي ميرسيسايد في المدينة وعدم نقله إلى ملعب محايد.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري في دربي المدينة بملعب جوديسون بارك الخاص بالفريق الأزرق.

وقال عمدة ليفربول لصحيفة "ذا أتليتيك": "يجب أن نمضي قدما ويقام الدربي في ملعب جوديسون بارك بدلا من إقامته في ملعب محايد".

وكان رئيس شرطة كرة القدم في إنجلترا مارك روبرتس اقترح نقل المباريات عالية الخطورة مثل دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون إلى أمكان محايدة تجنبا لتجمع المشجعين خارج الملاعب.

وإذا حقق ليفربول الفوز على إيفرتون في هذه المباراة مع خسارة مانشستر سيتي قبلها بأيام أمام أرسنال، سيتوج الريدز بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1990.

ويتصدر ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة عن سيتي وتتبقى له 9 مباريات.

ويحتاج ليفربول إلى 6 نقاط ليتوج رسميا باللقب الذي يفتقده منذ موسم 1989-1990.

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