بونوتشي: اتخذت قرارا سيئا بالانضمام إلى ميلان ولكن أثر ذلك في مسيرتي

الأحد، 07 يونيو 2020 - 13:03

كتب : FilGoal

بونوتشي

اعترف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا أن انتقاله إلى ميلان كان قرار سيء رغم تأثيره في مسيرته.

وانتقل بونوتشي إلى ميلان ومسو 2017 - 2018 قبل أن يعود إلى يوفنتوس مجددا.

وقال بونوتشي في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "أنا سعيد جدا بالعودة إلى يوفنتوس بعد موسم صعب في ميلان".

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وأضاف "كان الموسم صعبا بالنسبة لي على المستوى الشخصي والمهني".

وأوضح بونوتشي "كانت هناك بعض الخلافات، وخاصة بعد الهزيمة في دوري ابطال أوروبا".

وكشف "في النهاية اتخذت قرارا سيئا، لكن يجب أن أقول أنه أثر بالتأكيد على مسيرتي وجعلني أشعر أنني رجل".

وتابع بونوتشي "التقيت ببعض الأشخاص الرائعين في ميلان، أولا وقبل كل شيء، جينارو جاتوزو".

وشدد بونوتشي "بالفعل كانت سنة صعبة بالنسبة لي، ولكن هذا لا يعني أنها كانت عديمة الفائدة".

وأتم مدافع يوفنتوس تصريحاته "في النهاية، كنت سعيد جدا بالعودة إلى منزلي نادي يوفنتوس".

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