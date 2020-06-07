بونوتشي: اتخذت قرارا سيئا بالانضمام إلى ميلان ولكن أثر ذلك في مسيرتي

اعترف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا أن انتقاله إلى ميلان كان قرار سيء رغم تأثيره في مسيرته.

ليوناردو بونوتشي النادي : يوفنتوس ميلان

وانتقل بونوتشي إلى ميلان ومسو 2017 - 2018 قبل أن يعود إلى يوفنتوس مجددا.

وقال بونوتشي في تصريحات لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "أنا سعيد جدا بالعودة إلى يوفنتوس بعد موسم صعب في ميلان".

وأضاف "كان الموسم صعبا بالنسبة لي على المستوى الشخصي والمهني".

وأوضح بونوتشي "كانت هناك بعض الخلافات، وخاصة بعد الهزيمة في دوري ابطال أوروبا".

وكشف "في النهاية اتخذت قرارا سيئا، لكن يجب أن أقول أنه أثر بالتأكيد على مسيرتي وجعلني أشعر أنني رجل".

وتابع بونوتشي "التقيت ببعض الأشخاص الرائعين في ميلان، أولا وقبل كل شيء، جينارو جاتوزو".

وشدد بونوتشي "بالفعل كانت سنة صعبة بالنسبة لي، ولكن هذا لا يعني أنها كانت عديمة الفائدة".

وأتم مدافع يوفنتوس تصريحاته "في النهاية، كنت سعيد جدا بالعودة إلى منزلي نادي يوفنتوس".

طالع أيضا

مرتضى يعقب على "ضم حسام عاشور"

فاروق جعفر يكشف قيمة عقد نجله في الزمالك

مارك أنتوني كاي.. رسالة إلى أمريكا

صالح سدير: واجهت صعوبات في الزمالك بسبب حازم إمام

تشيرنو: ظلمت في الأهلي بسبب نجل جوزيه

كومان: أحلم بتدريب برشلونة