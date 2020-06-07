رئيس الأرجنتين: فلنتابع ميسي ونحن ننتظر استئناف الكرة في بلدنا

شدد ألبيرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين أن استئناف نشاط كرة القدم في بلده غير جائز حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، داعيا المواطنين لمتابعة ساحرهم ليونيل ميسي الذي يستعد لاستئناف الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال فيرنانديز في تصريحات لقناة TyC Sports:"ستعود الرياضة حين ينتهي الخطر. علينا الحذر. العودة بحضور الجمهور سيكون جنونا. العودة للمباريات يجب أن يكون مع اتباع البروتوكولات اللازمة ولا أعرف هل الأندية مؤهلة لذلك أم لا".

وواصل "بينما ننتظر كرة القدم الأرجنتينية علينا أن نتابع ليونيل ميسي في برشلونة مع استئناف الدوري الإسباني الأسبوع المقبل".

ومثل معظم دول العالم، توقفت كرة القدم في الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا ولم يتضح بعد متى يمكن استئنافها.

بينما نجم الأرجنتين، ميسي، يتدرب استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني يوم الخميس.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد.

ولم تفوت القناة الفرصة لسؤال الرئيس عن أيقونة بلده، دييجو مارادونا، ليجيب فرنانديز "بالنسبة لي، هو كل شيء. أدخل البهجة على كل الأرجنتينيين وسنكون ممتنين دائما له. إنه الرجل الذي منحنا الرضا والسعادة كشعب. لست صديقه، لكن رؤيته ممتعة دائما وأتمنى أن يكون سعيدا".

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