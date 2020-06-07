رئيس الأرجنتين: فلنتابع ميسي ونحن ننتظر استئناف الكرة في بلدنا

الأحد، 07 يونيو 2020 - 12:46

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين - البرازيل

شدد ألبيرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين أن استئناف نشاط كرة القدم في بلده غير جائز حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، داعيا المواطنين لمتابعة ساحرهم ليونيل ميسي الذي يستعد لاستئناف الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال فيرنانديز في تصريحات لقناة TyC Sports:"ستعود الرياضة حين ينتهي الخطر. علينا الحذر. العودة بحضور الجمهور سيكون جنونا. العودة للمباريات يجب أن يكون مع اتباع البروتوكولات اللازمة ولا أعرف هل الأندية مؤهلة لذلك أم لا".

وواصل "بينما ننتظر كرة القدم الأرجنتينية علينا أن نتابع ليونيل ميسي في برشلونة مع استئناف الدوري الإسباني الأسبوع المقبل".

أخبار متعلقة
ميدو ينتقد إقحام نجلي شوبير وفاروق جعفر في "حروب" الكرة إطلاق اسم أحمد منسي على مركز شباب بشمال سيناء راكيتيتش: لم نرد انتهاء الموسم في 2015 لشعورنا بمدى قوتنا رئيس كالياري: ناينجولان قد يدعم صفوف إنتر الموسم المقبل

ومثل معظم دول العالم، توقفت كرة القدم في الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا ولم يتضح بعد متى يمكن استئنافها.

بينما نجم الأرجنتين، ميسي، يتدرب استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني يوم الخميس.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن وصيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد.

ولم تفوت القناة الفرصة لسؤال الرئيس عن أيقونة بلده، دييجو مارادونا، ليجيب فرنانديز "بالنسبة لي، هو كل شيء. أدخل البهجة على كل الأرجنتينيين وسنكون ممتنين دائما له. إنه الرجل الذي منحنا الرضا والسعادة كشعب. لست صديقه، لكن رؤيته ممتعة دائما وأتمنى أن يكون سعيدا".

طالع أيضا

مرتضى يعقب على "ضم حسام عاشور"

فاروق جعفر يكشف قيمة عقد نجله في الزمالك

مارك أنتوني كاي.. رسالة إلى أمريكا

صالح سدير: واجهت صعوبات في الزمالك بسبب حازم إمام

تشيرنو: ظلمت في الأهلي بسبب نجل جوزيه

كومان: أحلم بتدريب برشلونة

ميسي الأرجنتين
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: نرفض إعارة المهاجم الشاب لأنه مستقبل الفريق 31 ثاتيه | الدوري المصري
مدرب ليفركوزن: يجب أن يكون كل لاعب في أفضل أيامه لنهزم بايرن 12 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: هل يسير أوناجم على خطى أزارو وينتقل إلى السعودية؟ 22 دقيقة | الدوري المصري
كروس: لا أحبذ إعلان أي لاعب أنه مثلي الجنس 46 دقيقة | أوروبا
كلوب: لو احتفلنا باللقب الموسم المقبل واعتقد الناس أننا مجانين لن نهتم 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بونوتشي: اتخذت قرارا سيئا بالانضمام إلى ميلان ولكن أثر ذلك في مسيرتي 54 دقيقة | أوروبا
رئيس الأرجنتين: فلنتابع ميسي ونحن ننتظر استئناف الكرة في بلدنا ساعة | أوروبا
إطلاق اسم أحمد منسي على مركز شباب بشمال سيناء 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ 2 5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور 3 الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر 4 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك