إطلاق اسم أحمد منسي على مركز شباب بشمال سيناء

أطلقت وزارة الشباب والرياضة اسم مقدم أركان حرب أحمد صابر منسي الذي استُشهد في الهجوم على كمين البرث في عام 2017 على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وأتممت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم الشهيد أحمد منسى على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز.

وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات وخاصة بمحافظة شمال سيناء تخليدا لذكراهم وترسيخا لقيم الفداء والتضحية وتوثيقا لما قدموه فى سبيل هذا الوطن.

حيث يعتبر الشهيد أحمد منسي أحد أبطال الجيش المصري، الذي ضرب أروع الامثلة في التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصري العظيم الذي سيظل نموذجا في الولاء والانتماء وبطل أسطوري ستخلد ذكراه في سجل البطولات العسكرية.

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